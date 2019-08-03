حازم إمام: جروس وتاكيس أفضل مدربى الدورى المصرى الموسم الماضى

أكد حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن كريستيان جروس، المدير الفني السابق للزمالك وتاكيس جونياس مدرب وادي دجلة من أفضل المدربين فى بطولة الدورى المصرى الموسم الماضى .



وقال حازم إمام في تصريحات عبر قناة "أون سبورت" أن جروس حقق الفوز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية ومنافسته على بطولة الدوري بقوة حتى النهاية وأعاد الأبيض بطولة مهمة وهي بطولة أفريقية كان الجميع من لاعبين والجمهور في حاجة إليها، بعد فقدان الأمل فيها لسنوات طويلة وهو أمر ايجابى خلال الموسم الحالى .



وتابع حازم أمام أن الخطأ الوحيد هو عدم الاعتماد على عدد أكبر من اللاعبين رغم تحقيق الانتصار وهذا الأمر يظهر فى كثير من المدربين فى العالم .



وأشار حازم أمام أن اليونانى تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة، قدم كرة جميلة مع فريقه وتمسك بالطريقة التي هو مقتنع بها حتى أجادها الفريق في النهاية، مضيفًا أن الموسم المقبل سيكون حاسمًا لمدى نجاحه، لأنه لابد أن تسفر عن نتائج إيجابية.