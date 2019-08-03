حسام حسن: سعيد باهتمام الأهلي .. والزمالك تراجع عن ضمي بسبب الكأس

أكد حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على أنه يشعر بالسعادة لتواجده في حسابات النادي الأهلي منذ فترة طويلة للتعاقد معه، وأوضح أن الزمالك أبدى اهتمامًا به الموسم الماضي لكن تراجع بسبب طريقة احتفاله بهدفه في نهائي الكأس.



وقال حسام حسن في تصريحاته لقناة "تايم سبورت" الفضائية: "شرف لي أن أتواجد ضمن حسابات الأهلي، منذ الموسم الماضي.. من جانبي أوضحت لرئيس سموحة أنني أرغب في الرحيل عن النادي ليستفيد من المقابل المادي لرحيلي."



وتابع: "تحدثت مع فرج عامر وأبلغته أن الشرطة العراقي يرغب في استعارتي لمدة عام، وذلك بعد تدخل من جانب المدرب العام في النادي، والمدير الفني السابق لسموحة جورفان فييرا، لكن الأمور لم تتم، اهتمام الأهلي والزمالك شرف بالنسبة لي، بجانب وجود عرض الشرطة العراقي الذي يشارك في بطولة أسيا."



وتحدث عن اهتمام الزمالك بالحصول على خدماته: "الزمالك صرف نظر عن التعاقد معي الموسم الماضي بسبب الاحتفال الذي قمت به في نهائي الكأس وتسبب في هجوم الجماهير."