استعدادا لدوري القسم الثاني .. البنك الأهلي يواجه الشرقية للدخان وديا

يستضيف الشرقية للدخان منافسه البنك الأهلي اليوم في تمام الساعة الخامسة عصر اليوم ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد بمسابقة الدوري.





ويستعد البنك الأهلي بقيادة عيد مرازيق المدير الفني لخوض مباريات مجموعة الصعيد للقسم الثاني بينما العريق الشرقية للدخان بقيادة المدير الفني علاء ابراهيم يستعد لمواجهات مجموعة الجيزه القوية للقسم الثالث.





ومن المقرر أن يدخل فريق البنك الأهلي معسكر بالأكاديمية البحرية يتخلله مجموعة من المباريات التجريبية.



