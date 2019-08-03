بعد إنهاء المعاهدة مع روسيا.. أمريكا تهدد بنشر صواريخ متوسطة المدى بآسيا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير، اليوم، السبت، أنه يفضل نشر صواريخ متوسطة المدى أمريكية تطلق من قواعد أرضية في آسيا.



وقال المسئول العسكري الأمريكي اليوم، للصحفيين على متن طائرة متجهة إلى سيدني في بداية جولته التي استمرت أسبوعا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: «نود نشر قواتنا عاجلا وليس آجلا».



وأضاف: «أفضل أن تبقى لمدة شهور، لكن هذه الأشياء تستغرق وقتًا أطول مما تتوقع».



لم يحدد إسبير وجهة الأسلحة، مشيرا إلى أن واشنطن عادة ما تناقش مثل هذه القضايا مع حلفائها.



وانسحبت الولايات المتحدة رسميًا من معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى في 2 أغسطس بعد تعليقها في فبراير.



وعلقت وكالة "سبوتنيك" الروسية الإخبارية في تعقيب نشرته اليوم على موقعها قالت فيه، إن كلا من واشنطن وموسكو اتهمتا بعضهما البعض بانتهاك الاتفاق، لكن الولايات المتحدة قررت التخلي عن الصفقة، ورفضت التفاوض مع روسيا حول القضية.