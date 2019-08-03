يارا نعوم من داخل مستشفى بهية.. شاهد

نشرت يارا نعوم، زوجة اللاعب عماد متعب، نجم منتخب مصر والنادى الأهلى السابق، صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".وظهرت يارا نعوم في الصورة من داخل مستشفى بهية بدون تعليق منها على الصورة.وجاءت أبرز تعليقات متابعى يارا نعوم:قمرما شاء اللهربنا يخليكوا للقناصيُذكر أن القناص عماد متعب، مهاجم منتخب مصر والأهلي، تزوج من يارا عام 2011 وأنجبا طفلتيهما "تمارا وسيلين".وقد حصلت يارا نعوم على لقب ملكة جمال مصر.