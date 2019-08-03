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رياضة

يارا نعوم من داخل مستشفى بهية.. شاهد

السبت 03/أغسطس/2019 - 01:37 م
صدى البلد
القسم الميدانى
نشرت يارا نعوم، زوجة اللاعب عماد متعب، نجم منتخب مصر والنادى الأهلى السابق، صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت يارا نعوم في الصورة من داخل مستشفى بهية بدون تعليق منها على الصورة.

وجاءت أبرز تعليقات متابعى يارا نعوم:

قمر
ما شاء الله
ربنا يخليكوا للقناص

يُذكر أن القناص عماد متعب، مهاجم منتخب مصر والأهلي، تزوج من يارا عام 2011 وأنجبا طفلتيهما "تمارا وسيلين".

وقد حصلت يارا نعوم على لقب ملكة جمال مصر.

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