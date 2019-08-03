فريق جمهورية شبين يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين، استعداداته للموسم الجديد في دوري القسم الثاني عصر اليوم، السبت، بالتدريبات الجماعية على استاد المنوفية.





وأبقى فريق جمهورية شبين على عناصره الأساسية قبل انطلاق الموسم الجديد وهم أحمد المحرات، أحمد الشرقاوي، عمرو ثابت، أيمن العادلي، أحمد صادق ميدو، محمد أبو طالب، محمد الشعراوي، محمود حميد، محمد عزت، مصطفى زيكو، أيمن سعد، مصطفى هاني، وشريف مجدي.





بينما أجرى مجلس إدارة نادي جمهورية شبين 7 تعاقدات جديدة استعدادا لدوري القسم الثاني وهم أمير نعمان، محمد خالد، عمرو شعلان، عمرو زينهم، إسلام محمد، إسلام جودة، حمد محمد حمد.