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برلمان

سامة وقاتلة.. أول تحرك برلماني بخصوص انتشار الطريشة فى التجمع الخامس

السبت 03/أغسطس/2019 - 03:45 م
ثعبان الطريشة
ثعبان الطريشة
فريدة محمد
تقدم النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، طلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزيري البيئة والإسكان، حول انتشار الثعابين السامة بمنطقة التجمع الخامس.

وقال فرج عامر، فى بيان صحفى له، إن التجمع الخامس شهد كارثة أدت لحدوث خلل في التوازن البيئي في المنطقة، ما تسبب فى انتشار ثعابين «الطريشة» السامة والقاتلة.

وأضاف فرج عامر أن انتشار هذه الثعابين تم بعد قتل عدد كبير من الكلاب الضالة في المنطقة.

وأكد فرج عامر أن ثعابين "الطريشة"، عبارة عن حية قصيرة لكنها قوية جدا، وعلى الرغم من صغر حجمها بالنسبة لبقية الأفاعي، تعد من أخطر الأنواع وتستطيع قتل الإنسان خلال دقائق لأن سمها خطير جدا وتأثير عضتها أكثر من 5 آلاف عضة كلب ويطلق عليها اسم الحية المقرنة، لوجود قرنين أعلى رأسها وتتميز بلونها الأصفر، ولذلك تتأقلم وتعيش وتختفي في رمال الصحراء.

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