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وكيل الصحة بالدقهلية يتفقد مستشفى المنزلة المركزي

السبت 03/أغسطس/2019 - 04:00 م
صدى البلد
ا ش ا
تفقد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية الدكتور سعد مكي اليوم السبت مستشفى المنزلة المركزي للاطمئنان على سير العمل وانتظام تقديم الخدمة الطبية للمرضى.

وتضمنت الجولة تفقد قسم الاستقبال والطوارئ والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات، كما تفقد أقسام العناية المركزة والكلى وقسم الحضانات.

وقام وكيل الوزارة بعقد اجتماع مع مدير المستشفى الدكتور عبده السعدني نواب المدير ورؤساء الأقسام بالمستشفى ورئيسة التمريض ومجموعة من الأطباء في مختلف التخصصات وذلك بحضور لفيف من رجال المجتمع المدني والنائب علاء عساسة عضو مجلس النواب.

وشدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على ضرورة التواجد والتزام فريق العمل بالمستشفى في أوقات العمل ولا تهاون مع من يقصر بعملة كما شدد على حسن استقبال المرضى وتوفير الخدمة الطبية.

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