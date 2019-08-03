بإطلالة جذابة.. منة فضالي تبهر متابعيها بصورة على الشاطئ

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها بصورة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وذلك خلال قضاء عطلتها بأحد الشواطئ.





وظهرت منة فضالي بإطلالة مثيرة حيث كانت تجلس علي كرسي وتنظر إلى شاطيء البحر مرتدية تي شيرت كت وهوت شورت قصير.





منة فضالي لم تتكلف في وضع الإكسسوارات، واعتمدت علي ميكب خفيف مع احمر الشفايف وأسدلت شعرها المصفف على كتفيها.





وعلقت منة فضالي على الصورة "وقت الاسترخاء".





ولاقت الصورة ردود واسعة من جانب متابعيها عبر إنستجرام.





يُذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل "أفراح إبليس 2"، كما شاركت أيضا في الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم" ومسلسل "قيد عائلي".





وتشارك منة فضالي في فيلم "ماكو" مع "ناهد السباعي، وقصي خولي، وبسمة، وسارة الشامي، ومحمد مهران، وخالد أنور، ومنذر رياحنة.