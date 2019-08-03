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البيئة تفجر مفاجأة مدوية بشأن ثعابين الطريشة بـ كمبوندات التجمع.. فيديو

السبت 03/أغسطس/2019 - 06:29 م
ثعابين الطريشة
ثعابين الطريشة
هاني حسين
قال أيمن حمادة مدير عام تنوع الأنواع الأجناس في وزارة البيئة، إنه هناك انتشار لـ صور ثعابين طريشة ميتة في طائرة أحد الأشخاص ولكن مكان تواجدها غير واضح.

وأضاف أيمن حمادة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن كل الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعية لا تحدد مكان تواجدها.

ونفى أيمن حمادة مدير عام تنوع الأنواع الأجناس في وزارة البيئة، تواجد تلك الثعابين في منطقة التجمع الخامس ولا يوجد اسم محدد وواضح للكومباوند الذي وجد فيه الثعابين.

وتابع أيمن حمادة:" لا يوجد دليل يؤكد على تواجد ثعبان الطريشة في كمبوندات التجمع الخامس، ولدينا فريق عمل متخصص للتعامل مع مثل هذه المواقف والحيوانات التي تهدد حياة المواطنين، وبدأت أتوقع أن تلك الواقعة متواجدة على مواقع التواصل الاجتماعي فقط ولا أساس لها من الصحة، ولم نتلق شكاوى على رقم شكاوى وزارة البيئة".

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