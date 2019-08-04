الصيادلة تستعيد هيبتها.. المهنة من أعمدة المنظومة الصحية.. مطالب بتدخل المسئولين لحل الأزمة.. وجمعية عمومية تضامنا مع بورسعيد

نقابة الصيادلة تطالب المسئولين بالتدخل لحماية المهنة

صيادلة الدقهلية: يجب الحفاظ على كرامة الصيدلي

نقيب الجيزة يعلن تأييده عقد جمعية عمومية تضامنا مع صيادلة بورسعيد





تسعي نقابة الصيادلة للدفاع عن مهنتها بالتضامن مع النقابات الفرعية، ضد أي اعتداءات أيا كانت نوعها، وتعد مهنة الصيدلة أحد أعمدة المنظومة الصحية. وكانت وزيرة الصحة، صرحت بأن غياب 100 صيدلى لا يؤثر مثل غياب ممرضة، حيث أعتبر الصيادلة أن تصريحات الوزيرة تهكم على الصيادلة وتقليل من دورهم فى المنظومة الصحية، وسادت حالة من الغضب داخل الوسط الصيدلي، بسبب ما وصفوه بالإساءة التي وجهتها وزيرة الصحة.





أكدت الدكتورة نجوى هاشم، نقيب صيادلة الجيزة، أن مهنة الصيدلة لا تحتاج من أحد أن يمنحها تكريما فهي ذاتها شرف لمنتسبيها والمجتمع، معلنة تضامنها مع ما دعا إليه نقيب صيادلة بورسعيد، بعقد جمعية عمومية للنقابة العامة للصيادلة.





وأوضحت نجوى هاشم، لـ "صدى البلد"، أن مهنة الصيدلة عريقة منذ أمد بعيد وهي نتاج أجيال عظيمة منذ فجر التاريخ تحمل رايتها وتتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل، مضيفة: "لا يستطيع أي فرد كائنا من كان أن ينتقص من هيبة وكرامة مهنتنا".





وأشارت نقيب صيادلة الجيزة، إلى أن مهنة الصيادلة شرف لا يدانيه شرف ومحاولة أي فرد الاصطدام بهذا الكيان العظيم إنما يعبر عما يدور بداخله من جهل وحقد.





وذكرت نقيب صيادلة الجيزة، أن صيادلة مصر الحكوميين هم من يحملون هم أداء رسالة وزارة الصحة كما ينبغي، وأن ثقة المسئولين فيهم هي من جعلتهم يعتمدون عليهم في جميع الأوقات، حتى أصبح الصيدلي مساعدا لمدير مديرية الصحة في إحدى المحافظات وأيضا مديرو إدارات صحية في محافظات أخرى.





وأضافت أن الصيادلة الأحرار مالكي الصيدليات العامة هم من حملوا على عاتقهم عناء التخبط في سوق الدواء جراء القرارات غير المدروسة من وزراء الصحة فيما يخص تسعير الدواء ونقصه.





من جانبه قال الدكتور سعيد شمعة، نقيب صيادلة الدقهلية إنه لا يسمح بأي إهانة وإساءة لمهنة الصيدلة والصيادلة.





وأكد شمعة، لـ صدى البلد، أن المهنة تعتبر أعمدة القطاع الصحي، ودور الصيادلة المحوري والفاعل فيما يمثله قطاع الدواء من علم وعلماء وصناعة وصيدليات عامة وخاصة وصيدلة مستشفيات وصيدلة إكلينيكية وخدمة ورعاية المرضى والمواطن طوال الوقت.





ويرى نقيب الدقهلية، أن هذا القصور في استيعاب دور الصيدلي في القطاع الصحي خاصة والمجتمع ككل عامة سيؤدي حتما الكثير من الإخفاقات والصدمات التي تؤدي لفشل المشروعات الصحية والقومية المرتبطة بالصحة.





وطالب شمعة، بالحفاظ على مهنة الصيدلة وهي مهنة محورية من مهن القطاع الصحي ، فيجب الاحتفاظ بكافة حقوقنا لمواجهة تلك التصرفات.





وأكدت النقابة العامة لصيادلة مصر على رفضها الكامل واستيائها الشديد، من سوء التعامل مع مستشفيات بورسعيد المتابعة منظومة التأمين الصحى بالمحافظة، مشيرة الى انه يوجد اصرار على تهميش دور الصيادلة فى المنظومة الصحية رغم ان للصيادلة دور رئيسى وهام لاغنى عنه فى المنظومة الصحية.





واضحت النقابة، ان للصيادلة دور بارز لايمكن انكاره فى اقرار منظومة التأمين الصحى الشامل ونجاح الحملة التى أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة"، وعملوا بها لأكثر من 15 ساعة يوميًا.





وطالبت نقابة الصيادلة المسئولين بالتدخل للحفاظ على سمعة الصيدلى،والحفاظ على مهنة عريقة صدرت للعالم العربى والشرق الأوسط صيادلة متميزين فى كافة المجالات.



