بفستان أحمر.. ياسمين الخطيب بإطلالة أنثوية على إنستجرام

نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب صورة جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، لتشارك جمهورها ومتابعيها بإطلالة جديدة.



وظهرت ياسمين الخطيب في إطلالة أنثوية بسيطة، حيث اختارت فستانا أحمر سادة مع حذاء شفاف بكعب وهو استايل متصدر صيحات الموضة خلال عام ٢٠١٩.



وتألقت ياسمين الخطيب بمكياج بسيط تناسب مع شعرها الأشقر.



وكتبت ياسمين على صورتها: "سطح أوديون.. سحر وسط البلد".