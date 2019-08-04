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اقتصاد

البلطى يسجل 35 جنيها.. أسعار السمك بـ سوق العبور اليوم 4-8-2019

الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:03 ص
اسعار السمك
اسعار السمك
قسم الاقتصاد
شهدت أسعار الأسماك اليوم الأحد 4-8-2019، استقرارا فى أسعار جميع الأصناف وانخفاض أسعار البورى، وذلك طبقا للأسعار سوق العبور للجملة.

وتراوح البلطي 1، 31-35 جنيهًا، فيما استقر سعر البلطى الأسوانى عند 15 – 35 جنيها للكيلو.

واستقر سعر القشر بياض ليسجل ما بين 50 – 64 جنيها للكيلو، وسجلت المكرونة السويسى سعر 55 – 65 جنيها للكيلو.

وتراوح البربون بين 35 – 41 جنيها للكيلو، وتراجع سعر السمك البورى ليتراوح بين 38-55 جنيها مقابل 57 جنيها لأسعار أمس.

فيما استقر سعر الجمبرى ليسجل 90 – 300 فيما سجلت لكابوريا بين 30 – 140جنيها للكيلو، واستقر سعر السبيط والكالماري عند 90 – 190 جنيها للكيلو.

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