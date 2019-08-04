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وزير داخلية البحرين: إيران تستهدف الشيعة في بلدنا وقطر تتنمر بالطائفتين

الأحد 04/أغسطس/2019 - 03:43 م
وزير الداخلية في
وزير الداخلية في البحرين
على صالح
أكد وزير الداخلية في البحرين، الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن بلاده ستبقى قوية بوحدة شعبها وتماسك مجتمعها واصطفاف مواطنيها، موضحا أن المؤامرات التي دأبت علي تدبيرها، كل من قطر وإيران ومحاولاتهما لشق الصف الوطني وإثارة الفتنة وبث الفوضى، مصيرها الفشل الذريع.

وخلال ترأسه لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية في البحرين لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، صباح اليوم الأحد، قال راشد بن عبدالله، إن التدخلات القطرية والإيرانية في الشأن البحريني، ليست وليدة الساعة، بل هي نهج مستمر ويأتي على صيغ متعددة، مشددا على أنه إذا كانت إيران قد استهدفت الطائفة الشيعي، فإن قطر استهدفت الطائفتين

كما أشار إلى أن إيران تعتمد على التحريض الطائفي في تدخلاتها السافرة في شئوننا الداخلية، وقطر تستهدف النسيج المجتمعي لمملكة البحرين والإضرار بروابط الأسر الأصيلة، وهو أمر لا يتفق مع العادات والتقاليد العربية والإسلامية. 

ونوه راشد بن عبدالله إلى أن البرنامج الإصلاحي للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يعد أكبر مشروع وطني، ليس به كلمة واحدة تفرق بين مواطن وآخر، ما يجعله إنجازا وطنيا نموذجيا على مدى العصور، ويعزز مسيرة المملكة، نحو مستقبل مشرق وآمن.

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