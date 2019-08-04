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الديهي: العلاقة قوية بين عدد السكان وارتفاع نسبة الفقر

الأحد 04/أغسطس/2019 - 08:02 م
صدى البلد
أيمن سيد
أكد الإعلامي نشأت الديهي أن هناك علاقة قوية بين ارتفاع نسبة الفقر وكثرة الإنجاب مشيرا الى إن الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومى للسكان أوضح أن أعلى 10 محافظات خصوبة إنجابية هما أكثر 10 محافظات فقرًا.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أنه كلما زاد عدد السكان ازدادت نسبة الفقر، مشيرا إلى أن هناك علاقة طردية بين الفقر والزيادة السكانية .

وأشار إلى ضرورة أن تعطي الدولة حوافز لمن ينجب طفلين فقط لضبط المنظومة السكانية بالبلاد، مؤكدا على ضرورة أن تتحمل دعم طفلين فقط، ومن ينجب أكثر من طفلين يتحمل مسئوليتهم هو، ولا تدعمهم الدولة .

واستكمل أن أزمة الزيادة السكانية بحاجة لديكتاتورية بقرار يحمي المجتمع من نفسه، فالمجتمع عدو نفسه في الإنجاب والتهرب من التعليم.

وتابع أن نسبة الأمية في مصر 26%، أي أن هناك 26 مليون مواطن مصري لا يجيد القراءة والكتابة، مضيفا: "دا رقم مخيف، ولا بد أن نبحث كيفية القضاء على الأمية" .

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