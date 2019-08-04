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رياضة

دي يونج يفوز بجائزة أفضل لاعب في كأس خوان جامبر

الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:52 م
صدى البلد
أحمد هاني
حصد فرينكي دي يونج نجم فريق نادي برشلونة الإسباني، جائزة رجل المباراة أمام أرسنال في كأس خوان جامبر في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضيه ملعب "الكامب نو".

وكان البلوجرانا نجح في التتويج بلقب كأس خوان جامبر بعد الفوز على أرسنال الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد.

وأظهر صاحب الـ 21 عامًا كل شيء على أرض الملعب ليبهر جماهير كامب نو، من حيث الانخراط في اللعب، اللمسة الواحدة، التحكم بالكرة والسيطرة عليها، فضلًا عن الثقة المتناهية التي يؤدي بها الجوهرة الهولندية.

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