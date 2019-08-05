ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تدريبات حراس الزمالك .. موعد المباراة مع بطل الصومال بدوري أبطال إفريقيا

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 02:02 ص
حراس الزمالك
حراس الزمالك
ريهام بكير
خضع ثلاثي حراس مرمى الزمالك محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي، لتدريبات إضافية خلال مران الاحد، حيث قام أيمن طاهر مدرب الحراس المرمى بقياده الثلاثي لتدريبات خاصة قبل بداية المران بساعة كاملة ثم خضعوا للتدريبات الجماعيه مع الفريق.

ويهدف أيمن طاهر ، إلى رفع معدلات اللياقة الفنية والبدنية للثلاثي من أجل الاستعداد بالشكل الأمثل خلال الفترة المقبلة، كما شارك عواد وأبو جبل في التقسيمة التي خاضها الفريق.

ويواصل الزمالك استعداداته على ملعب النادي لمواجهة بطل الصومال في ذهاب دور ال 64 لدوري ابطال افريقيا الأحد المقبل على ملعب بتروسبورت.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أيمن طاهر يقود تدريبات حراس الزمالك الجدد

برنامج خاص لـ أوناجم في مران الزمالك

مباراتا الزمالك ذهابا وإيابا أمام بطل الصومال بالقاهرة.. اعرف الملعب والموعد

عودة النقاز.. تدريبات بدنية في الجيم لـ لاعبي الزمالك وأشغال شاقة لـ الحراس

ترشيحاتنا

حريق معهد الاورام .. أول صور للحادث

سبب رفض رفيق الفنان الراحل فاروق الفيشاوي الإعلان عن مرضه

رغم خسارة ليفربول.. تعليق مدحت العدل على أداء محمد صلاح أمام مانشستر سيتي

اهم الاخبار اليوم | سد النهضة بريء وادفع فواتير المياه إلكترونيا .. الدولار يترنح وقطر تقتل عمال كأس العالم

قبل توقيع العقود.. تفاصيل مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر

جامعة القاهرة: سيارة تسير عكس الاتجاه سبب الانفجار أمام معهد الأورام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مظلات وأسرة وعجلات حربية.. 35 صورة لترميم مقتنيات توت عنخ آمون فى المتحف الكبير

حريق معهد الاورام .. أول صور للحادث

بحضور عمرو دياب ودينا الشربيني.. 50 صورة من عزاء والد حمادة إسماعيل ..شاهد