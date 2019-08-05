بدأتها بـ الدموع.. تفاصيل حلقة مثيرة لـ ريهام سعيد في أول ظهور لها بعد مرضها

عادت الإعلامية ريهام سعيد، أمس الأحد، في حلقة جديدة من برنامجها "صبايا"، الذي يذاع عبر فضائية "الحياة"، بعد توقفه لفترة قاربت الشهر أو أكثر بسبب مرضها، وذلك بعدما أعلنت في السابق أنها مريض ببكتيريا في الأنف، وبعد ذلك خضعت لعملية جراحية، وأعلنت عن شفائها قبل يومين وعادت إلى الحياة الطبيعية.



وتحدثت ريهام سعيد، خلال الحلقة التي بدأتها بأغنية "لسه فيه أمل"، للفنانة "شيرين عبدالوهاب"، عن العديد من الأمور الهامة، والتي كان من أبرزها، علاقة عمليات التجميل بـ مرضها الأخير، كما احتوت الحلقة على العديد من المداخلات لفنانين وفنانات أبرزهم الفنانة ريم البارودي، وأحمد زاهر، والإعلامي شريف مدكور.



كما كشف الدكتور حسام فودة، أستاذ ورئيس وحدة جراحة التجميل والأنف بجامعة الإسكندرية، تفاصيل مرض "ريهام سعيد"، إذ قال إنه ظهر من الزيارة الأولى للإعلامية ريهام سعيد في العيادة، وجود احمرار كبير في الأنف، الذي يستدعي إجراء بعد الكشوف والجراحات لتتبع وضعها الصحي الحقيقي، لافتا إلي أن الأنف كان ممتلئا بكمية كبيرة من الصديد، الذي مثل خطرا داهم علي حياتها.



وتابع حسام فودة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "ريهام سعيد" في برنامج "صبايا" المذاع علي قناة "الحياة"، أنه تلك الكشوف الأولية الصادمة أكدت اصابتها بالتهاب صديدي في الأنف، ما دفعه لإخضاع لجرعة من المضادة الحيوي لإيقاف ذلك الالتهاب والصديد الشديد، ولكنها لم يكن كافيا حيث أصيب بالتهاب أخر دفعهم لدخول غرفة العمليات علي الفور.



وأضاف حسام فودة أن "ريهام" أوقفت العلاج بشكل لفترة من الوقت حتي تتمكن من أذاعة حلقة خاصة من برنامجها "صبايا" حول كأس الأمم الأفريقية، لافتا، إلي أن حالة "ريهام" كانت خطيرة للغاية ما كان يتطلب عملية جراحية لإزالة غضاريف الأنف بشكل كامل، ما يشوه شكل الوجه تماما، حيث كان من الصعب مصارحتها بحالتها الصحية.



وأوضح حسام فودة أنهم قاموا بالفعل بتلك العملية الجراحية الخطيرة، وقد جازفوا بتركيب غضاريف مماثلة من الأذنين بدل من غضاريف الأنف التي أزيلت تماما خلال العملية، مشيرا إلي أن تلك الخطوة مثلت خطر علي حياة الإعلامية، نظرا لاحتمالية تعرضها للإصابة مرة أخرى، حيث لم يتعدى احتمال بقائها علي الحياة أكثر من 1%.



وعرضت الإعلامية ريهام سعيد، صورا لرحلة مرضها علي الهواء، معلقة: «لقيت احمرار كبير توجهت للدكتور، ومكنش بـ إيدي»، خلال البرنامج.



كما وجهت الإعلامية ريهام سعيد، رسالة إلى جمهورها في أول ظهور لها ببرنامجها بعد تعافيها من المرض.



وقالت ريهام سعيد: "استمتعوا بحياتكم، استمتعوا بكل قرايبكم وحبايبكم وولادكم علي قد ما تقدروا علشان ممكن في لحظة تتاخدوا من وسطه وأي حد هيعاديني أو هيتكلم وحش مش هرد عليه"، مضيفة: "أنا مكسوفة من ربنا، علشان معملتش حاجه تساهل المعجزة اللي حصلت معايا".



كما كشفت ريهام سعيد، عن مفاجأة صادمة، حيث قالت: "في المرض رسالة، وهي إن ربنا بيقولك حس بكل النعم بسرعة"، مضيفة: "أنت عندك ودان، وأنا دلوقتي مبقاش عندي ودان، مجرد شكل بس"، متابعة: "معظمنا عمره ما شكر ربنا على ودانه ومناخيره، ولما ييجي دكتور يقولك أنت هتشيل مناخيرك 9 شهور هتعمل ايه".



وعن المشككين في مرضها، وجهت الإعلامية ريهام سعيد، رسالة إليهم، قائلة: "مفيش حد قابلته في الشارع مش بيقولي حمدلله علي السلامة، حاجه تخلي الواحد يكون مبسوط وراضي عن نفسه"، مضيفة، "فيه قلة قليلة علي السوشيال بتقول دي بتمثل وهي مش عيانة، وعايزة تعمل فيلم".



وأشارت ريهام سعيد: "اتقوا الله ومهما تكونوا وحشين من جوا ومهما تكونوا بتكذبوا علشان كذابين، إذا جائكم فاسق بنبأ فتبينوا"، لافتة: "تخنت 8 كيلو من عدم الحركة".







