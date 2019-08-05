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فن

أحلام: فجر السعيد بدأت تتعافى

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 08:23 ص
صدى البلد
سمر سعد
نشرت الفنانة أحلام صورة للإعلامية فجر السعيد، عبر صفحتها على "إنستجرام".

وعلقت أحلام عليها: "الجبارة المحنكة إعلاميا وسياسيا وكاتبه ترفع لها القبعات التي كل ما أشاهدها تتعافى أمام عيني ولو ببطء.. أشعر بالفخر إني عرفتها في يوم من الأيام، أشعر بالفخر بأنها صديقتي الصدوقه وتوأمي".

وأضافت أحلام: "أشعر بالفخر أنها يوميًا تهزم ما تشعر به من آلام وباذن واحد احد أوعدها وأعدكم بأنها ستعود ولو طوّلت الغيبه انا انتظرك".

من ناحية أخرى تحيى الفنانة الإماراتية أحلام، حفلا بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات ملتقى الأدباء والشعراء والمفكرين العرب فى "سوق عكاظ"، وذلك يوم 30 أغسطس المقبل.

كما طالبت أحلام خلال الأيام الماضية بالدعاء لصديقتها الصحفية الكويتية فجر السعيد بعد إصابتها بتسمم فى الدم.

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