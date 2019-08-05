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الحكومة: المونوريل مشروع عملاق يحظي باهتمام الرئيس السيسي

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 09:47 ص
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة
محمود مطاوع
قال وزير النقل: إن توقيع عقد بين وزارة النقل وشركة «بومباردييه» لإنشاء مونوريل لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى ومدينة 6 أكتوبر مشروع حضاري وعملاق يحظي باهتمام القيادة السياسية ورئيس الوزراء منذ اليوم الأول.

وأضاف وزير النقل خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن المونوريل بطول 96 كيلو منهم ٥٤ كيلو من العاصمة الجديدة حتى مدينة نصر و٤٢ كيلو للجيزة؛ مشيرا إلى أنه يربط العاصمة الجديدة بمدينة نصر ومن مدينة نصر لباقي المناطق. 


وأكد وزير النقل أن المونوريل يعد نقلة كبيرة في وسائل المواصلات في مصر ، كما أنه مشروع كبير وحضاري وكان يجب أن نتعاقد عليه بأقصى سرعة ليدخل العقد في حيز التنفيذ.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بذل مجهودا كبيرا ليتم توقيع العقد ويدخل حيّز التنفيذ لافتا أنه سيتم سداد مستحقات الشركة لبدء التنفيذ. 


وكان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء توقيع عقد انشاء مونوريل العاصمة الإدارية الحديدة منذ قليل.

ووقع الاتفاقية على رئيس شركة المقاولون العرب المهندس محسن صلاح وممثلي شركة بومباردييه ومثل أوراسكوم .

ويضم خط قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، 22 محطة، هي (الإستاد – هشام بركات – نوري خطاب – الحي السابع – ذاكر حسين – المنطقة الحرة – المشير طنطاوي – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوي – حي النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائري الأوسط – محمد بن زايد – الدائري الإقليمي – فندق الماسة – حي الوزارات – العاصمة الإدارية).


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