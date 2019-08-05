شاهد.. روجينا عن حريق معهد الاورام: اللهم ارحم موتاهم واشف مصابيهم

وجهت الفنانة روجينا، رسالة إلى ضحايا ومصابي حريق معهد الأورام بقصر العيني مساء أمس.
وكتبت "روجينا " من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: "إن لله وان إليه راجعون اللهم ارحم المتوفين واشف المصابين فى حادث المعهد القومى للأورام لا حول ولا قوة الا بالله اللهم ارحمهم واغفر لهم" .
حريق معهد الاورام .. وكان قد كشف مصدر أمنى عن تفاصيل انفجار سيارة أمام معهد الأورام بمدخل شارع قصر العيني.
حريق معهد الاورام .. وأكد المصدر أنه مساء أمس الأحد وحال سير إحدى السيارات الملاكى المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بعدد 3 سيارات.