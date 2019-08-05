شاهد.. روجينا عن حريق معهد الاورام: اللهم ارحم موتاهم واشف مصابيهم

وجهت الفنانة روجينا، رسالة إلى ضحايا ومصابي حريق معهد الأورام بقصر العيني مساء أمس.





وكتبت "روجينا " من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: "إن لله وان إليه راجعون اللهم ارحم المتوفين واشف المصابين فى حادث المعهد القومى للأورام لا حول ولا قوة الا بالله اللهم ارحمهم واغفر لهم" .





حريق معهد الاورام .. وكان قد كشف مصدر أمنى عن تفاصيل انفجار سيارة أمام معهد الأورام بمدخل شارع قصر العيني.



