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رياضة

مدرب الجونة يطالب برحيل الأفريقي وبقاء ياسر ريان وجدو

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 02:23 م
فريق الجونة
فريق الجونة
عمرو ابوبكر - حسن العمدة
استقر نادي الجونة على الاستغناء عن خدمات اللاعب أوسينو بوي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وعلم موقع صدى البلد، أن نيبوشا مدرب الجونة طالب رحيل أوسينيو بسبب قله مشاركته فى المبايات التي خاضها الفريق الساحلي .

وقرر نيبوشا بقاء محمد ناجي جدو وتمديد إعارة أحمد ياسر ريان لمده موسم جديد مع فريق الجونة.

ويسعى نيبوشا لبناء فريق قوي للجونة من أجل التواجد في مركز متقدم، حيث تعاقد الفريق مع محمد نجيب وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار، كما تم تجديد عقد محمد ناجي جدو.

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