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محافظات

289 مليون جنيه للقرى الأكثر احتياجًا بأسيوط وتجديد 445 منزلا..صور

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 02:21 م
289 مليون جنيه للقرى
289 مليون جنيه للقرى الاكثر احتياجًا باسيوط واعمار 445 منزل
إيهاب عمر
أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط عن انتهاء المرحلة الأولى من تطوير ورفع كفاءة مشروعات البنية الأساسية والمرافق في قطاعات "الصحة والأبنية التعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي" بتكلفة 289 مليون جنيه ضمن برنامج استهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد ومبادرة "حياة كريمة" لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة.

وأشار محافظ أسيوط – في تصريحات له اليوم – إلى أن أعمال التطوير شملت توفير احتياجات القرى من خدمات ومرافق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فضلًا عن التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لإعادة بناء المنازل المتهالكة وسقف البعض الآخر بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة "سكن كريم" ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتي يتم تنفيذها من خلال جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بالجهاز المركزى للتعمير بقرى ومراكز المحافظة في 27 قرية ضمن المرحلة الثانية التي يجرى تنفيذها بتكلفة 20 مليون جنيه لافتًا إلى جهود رصد احتياجات القرى التي سيجرى تطويرها في كافة القطاعات تحت رعاية الدولة وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف المهندس محمد فوزى النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد إنه يجرى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع سكن كريم ضمن الميادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تعدت نسبة التنفيذ فيها 75 % وشملت رفع كفاءة 445 منزلا وسقف تلك المنازل ودهانها لتوفير سكن كريم وحياة كريمة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا.
289 مليون جنيه للقرى الأكثر احتياجًا بأسيوط وتجديد 445 منزلا..صور
289 مليون جنيه للقرى الأكثر احتياجًا بأسيوط وتجديد 445 منزلا..صور
289 مليون جنيه للقرى الأكثر احتياجًا بأسيوط وتجديد 445 منزلا..صور
289 مليون جنيه للقرى الأكثر احتياجًا بأسيوط وتجديد 445 منزلا..صور
289 مليون جنيه للقرى الأكثر احتياجًا بأسيوط وتجديد 445 منزلا..صور

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