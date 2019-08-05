لخريجي دبلوم الصنايع.. أدرس الهندسة في روسيا بـ 20 ألف جنيه.. فيديو

أكد محمد طه صاحب شركة مكتب المعرفة للدراسة في الخارج، أن دراسة تخصص الهندسة في روسيا وأوكرانيا متاح بالنسبة لطلبة دبلوم الصنايع دون وجود شرط للمجموع.وأضاف طه في تصريحاته: يستطيع خريجو الثانوية العامة ودبلوم الصنايع وعملي الأزهر دراسة الهندسة بشهادة معتمدة في كل بلدان العالم ليستطيع بعد التخرج ممارسة العمل في مصر أو خارجها ويكون في غاية السهولة.وأوضح أن النظام في دراسة الهندسة في روسيا مختلف قليلا عن مصر في السنة الأولى تدرس اللغة الروسية وبعدها تبدأ الدراسة في الكلية بشكل طبيعي لمدة أربعة سنوات.وأكمل: بعد التخرج تستطيع معادلة الشهادة في مصر وتبدأ العمل بشكل طبيعي ويكون تكلفة دراسة الهندسة بما يعادل مبلغ 20 ألف جنيه مصري.وأردف : الأفضل في روسيا دراسة الهندسة باللغة الإنجليزية ولكن الأفضل بلغة الدولة لسهولة التعامل والشرح بين الطالب والدكتور وسعرها يبدأ من 2.500 دولار في السنة.واختتم: المجموع ليس شرطا أساسيا بالنسبة لطلاب فقط تكون ناجحا أو حتي الدور الثاني بمجرد خروج شهادة النجاح نبدأ في إجراءات سفرك لاستكمال الدراسة في الخارج.للتواصل مع شركة خبراء المعرفة 01069566016 - 01128322285أو عبر صفحة الفيس بوكhttps://www.facebook.com/Knowledge-Experts-361146447848928/لمزيد من التفاصيل