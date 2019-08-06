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ديني

يوم عرفة.. تعرف على أفضل توقيت للدعاء وفضل صيامه

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 03:40 ص
يوم عرفة
يوم عرفة
عبد الرحمن محمد
قال مجمع البحوث الإسلامية، إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أخبرنا عن فضائل يوم عرفة العظيمة، حيث إنه من أفضل أيام العام، التي تفتح للشخص أبواب الرحمة والمغفرة. 

وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن دعاء يوم عرفة من أفضل الدعاء، فهي من الأوقات التي يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء، كما أنه من أكثر الأيام التي يعتق الله تعالى العباد من النار.

وأضاف أن صيام يوم عرفة يُكفر ذنوب سنتين، حيث يكفر سنة قبله وسنة بعده لم تأتي بعد، أي أن صيامه يخلص الإنسان من ذنوبه الماضية التي وقع فيها، والقادمة التي لم يقع فيها بعد، لذا أوصى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بالدعاء والصيام والذكر والاستغفار في هذا اليوم.

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