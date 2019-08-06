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مساعد وزير الداخلية الأسبق يفجر مفاجأة جديدة حول سيارة انفجار معهد الاورام.. فيديو

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 04:23 م
صدى البلد
آيات أحمد
قال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن معاينة الحادث الإرهابى الذى وقع أمام معهد الاورام أكد أن السيارة لم تكن مفخخة وهذا لم يكن المكان المقصود، لافتًا إلى أنه كان من الممكن أن يتم تنفيذ حوادث أخرى بهذه المتفجرات.

وأضاف اللواء مجدي البسيوني، في لقاء مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن حادث معهد الأورام الإرهابي، لم يكن المقصود منه المعهد نفسه، ولكن السيارة كانت في طريقها لمكان آخر لتسليم ما بها من متفجرات مما كان سيتسبب في حدوث انفجارات في أماكن مختلفة، مشيرًا إلى أنه لو كانت أعدت كمية المتفجرات لتنفيذ عدة عمليات إرهابية أخرى كانت ستبقى الخسائر أكبر من ذلك على الرغم من الحادث الإرهابى الذى تم.

وأكد أن الحادث الإرهابى الذى تم كان نتيجة للإفلاس، موضحًا أن الضربات الاستباقية منعت تمويل الجماعات الإرهابية وساهمت في انكماشها، والإرهاب أفلس فأصبح سلاحه هو تجارة المخدرات لتخريب عقول الشباب واستهدافهم.

وتابع اللواء مجدي البسيوني، أن تاريخ الإخوان إرهابي دموي منذ نشأة الجماعة وهم يسعون للحكم منذ الأربعينات وعندما حصلوا على الحكم فشلوا فيه وكل ما قاموا به صب في مصلحة إسرائيل.

وأردف أن نجاح مصر في تنظيم كأس أمم أفريقيا على كافة المستويات ازعج الجماعة الإرهابية ودفعهم لمحاولة ارتكاب عمليات جديدة.

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