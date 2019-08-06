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فن

شاهد.. فيفى عبده تتألق فى أحدث ظهور لها

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 04:31 م
صدى البلد
القسم الميدانى
نشرت الفنانة فيفى عبده على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، صورة جديدة لها.

وظهرت فيفى عبده، في الصورة بإطلالة باللون الكشمير واعتمدت على مكياج هادئ.

ونالت صورة فيفى عبده إعجاب الكثير من متابعى فيفى عبده وعلقوا عليها قائلين: "منورة أيتها الشحرورة، منورة، دلوعة، برنسيسة حبيبتى".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة فيفى عبده الدرامية كان في مسلسل "مملكة الغجر" الذى تم عرضه فى رمضان الماضى، وشاركتها البطولة الفنانة حورية فرغلي.

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