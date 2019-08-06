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مرأة

فستان أحمر .. ريا أبى راشد فى إطلالة أنيقة بالكويت.. شاهد

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 07:15 م
ريا أبى راشد
ريا أبى راشد
هاجر هانئ
نشرت الإعلامية ريا أبى راشد صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، خلال حضورها أحد الأفلام فى Grand Cinema Al Hamra Mall بالكويت.

وتألقت ريا فى الحفل بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان طويل بأكمام طويلة من Zeena Zaki، باللون الأحمر وكشف عن قوامها الرشيق.

انتعلت حذاء ذا كعب عالى من Jimmy Choo، وتزينت بأقراط كبيرة وأسورة فى اليد من مصممة المجوهرات عزة فهمى.

ووضعت مكياجا ناعما ارتكز على الألوان الهادئة التى كشفت عن جمال ملامحها فيما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة من أنامل abeerhairdresser.
فستان أحمر .. ريا أبى راشد فى إطلالة أنيقة بالكويت.. شاهد
فستان أحمر .. ريا أبى راشد فى إطلالة أنيقة بالكويت.. شاهد
فستان أحمر .. ريا أبى راشد فى إطلالة أنيقة بالكويت.. شاهد
فستان أحمر .. ريا أبى راشد فى إطلالة أنيقة بالكويت.. شاهد
فستان أحمر .. ريا أبى راشد فى إطلالة أنيقة بالكويت.. شاهد

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