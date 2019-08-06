فستان أحمر .. ريا أبى راشد فى إطلالة أنيقة بالكويت.. شاهد

نشرت الإعلامية ريا أبى راشد صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، خلال حضورها أحد الأفلام فى Grand Cinema Al Hamra Mall بالكويت.



وتألقت ريا فى الحفل بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان طويل بأكمام طويلة من Zeena Zaki، باللون الأحمر وكشف عن قوامها الرشيق.



انتعلت حذاء ذا كعب عالى من Jimmy Choo، وتزينت بأقراط كبيرة وأسورة فى اليد من مصممة المجوهرات عزة فهمى.



ووضعت مكياجا ناعما ارتكز على الألوان الهادئة التى كشفت عن جمال ملامحها فيما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة من أنامل abeerhairdresser.

