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متضامنون مع مصر.. سيناتور إيطالي: الرئيس السيسي حصن ضد الإرهاب.. ووجوده ضمان للغرب

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 08:49 م
صدى البلد
عرفة البنداري
أكد عضو مجلس الشيوخ الإيطالي المعارض، ماوريتسيو غاسباري، تضامنه الكامل مع مصر في مواجهة الإرهاب.

وبحسب وكالة "آكي" الإيطالية، قال السيناتور في بيان إنه يؤكد "التضامن الكامل مع الشعب المصري ضد الهجوم الجديد الذي شنه المتشددون والذي تسبب في مقتل عشرين شخصًا في القاهرة، في إشارة إلى الحادث الإرهابي الذي وقع أمام المعهد القومي للأورام.

وأشارت الوكالة إلى أن السيناتور، الذي ينتمي إلى حزب رئيس الوزراء الأسبق، سيلفيو برلسكوني (فورتسا إيتاليا) أكد على تضامنه القوي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وصفه بــ "الحصن ضد الإرهاب والأصولية ووجوده وعمله ضمان للغرب" من أجل التصدي للتهديدات الإرهابية.

وأضاف غاسباري: "في مواجهة هذا الهجوم الإرهابي والأصولي المتواصل، ما زال هنا في إيطاليا من يقترح قطع العلاقات مع مصر. لا يجب الحفاظ على العلاقات فحسب، بل يجب تقويتها بالتعبير عن التضامن والدعم للسيسي، الذي يدافع عنّا بتضحيات شعبه من هجوم إرهابي يوجه أنظاره، بعد مصر، لضرب عواصم الغرب مباشرة".

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