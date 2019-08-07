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فن

شاهد.. كارمن سليمان مع زوجها وابنها في حمام السباحة

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 01:02 ص
كارمن سليمان وزوجها
كارمن سليمان وزوجها
سعيد فراج
نشر الملحن مصطفى جاد، صورة جديدة له عبر إنستجرام، ظهر فيها مع زوجته المطربة كارمن سليمان، وابنهما (زين). 

وظهرت كارمن سليمان مع زوجها مصطفى جاد وابنهما (زين)، وهما داخل حمام السباحة، إذ يقضيان عطلتهما الصيفية خلال الوقت الحالي، وعلق الزوج قائلًا: "العائلة أولا". 

يُذكر أن أحدث أعمال كارمن سليمان الفنية كانت أغنية «الساعة بتاعت قبل النوم»، وهي من كلمات: محمد فتحي، وألحان: طارق شمس، وتوزيع: أسامة سامي.

وحققت الأغنية حققت أغنية «الساعة بتاعت قبل النوم» لـ كارمن سليمان، 2 مليون مشاهدة بعد طرحها في 17 مارس الماضي عبر قناة «كارمن» الرسمية على يوتيوب. 

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