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محافظات

الانتشار السريع وغرفة طوارئ.. صحة الشرقية تستعد لعيد الأضحى

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 01:30 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
أصدر الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية تعليمات مشددة برفع درجه الإستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات والأمصال ومشتقات الدم لمواجهة أي طوارئ خلال إحتفالات عيد الأضحى المبارك.

كما شدد علي الإدارة العامة للطب العلاجي وإدارة الرعاية الأولية والوقائي العمل على مدار الساعه واستمرار غرفة الطوارئ بالمديرية في العمل تحت إشراف وكيل الوزارة شخصيا وتجهيز فرق الإنتشار السريع للاستعانة بهم حالة الحاجة إليهم، مع تشكيل فرق متابعة من الإدارات الفنيه والتفتيش المالي والإداري والمتابعة بالمديرية، وفي حالة وجود شكوي يتم التواصل مع غرفة الطوارئ بالمديرية علي رقم الهاتف 0552302250 ، أو علي مكتب وكيل الوزارة علي الرقم 0552302597.

كما تم التنسيق بين هيئة الإسعاف بالشرقية بتغطية الحدائق والمنتزهات، وأماكن التجمعات، والطرق السريعة، ومداخل ومخارج المدن، بالإضافة إلي تمركز سيارات الإسعاف في ٨٣ نقطة مختلفة بالمحافظة.

فيما هنأ الدكتور هشام شوقي مسعود العاملين بالقطاع الصحي وجميع المواطنين بالمحافظة ، وجموع الشعب المصري والأمة الإسلامية بعيد الأضحي المبارك وكل عام وأنتم بخير.

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