ضبط عنصر إجرامي محكوم عليه بالسجن 10 سنوات فى قضية مخدرات

تمكنت مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من ضبط عنصر إجرامى محكوم عليه بالسجن 10 سنوات فى قضية "مخدرات".





أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، تردد محكوم عليه هارب (مقيم دائرة القسم سبق إتهامه فى 10 قضايا ومحكوم عليه بالسجن 10سنوات فى جناية "مخدرات") على منطقة ميدان السيدة زينب دائرة القسم.





عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المشار إليه وحال ضبطه تعدى على أحد أمناء الشرطة من القوة المرافقة باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثًا إصابته، إلا أن القوات تمكنت من السيطرة عليه وضبطه.



