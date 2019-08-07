طبخات سهلة بالبطاطس.. البانيه للفطار والبوريه للغداء

تعتبر البطاطس من أسهل وأسرع الأكلات التي يمكنك تقديمها لأسرتك سواء في الإفطار أو الغداء أو العشاء، فهي سهلة وسريعة التحضير وسهل تحضيرها بطرق مختلفة، فيمكنك تحضير طبخات سهلة بالبطاطس تصلح لكل الوجبات، دون تكلفة أو مجهود أو وقت، كما أن الأطفال دومًا ما يحبون ويشتون أي طبخات سهلة بالبطاطس.





طبخات سهلة بالبطاطس :





1- طريقة عمل بطاطس بوريه :

مدة التحضير: ساعة

الكمية: 4 أفراد





مكونات بطاطس بوريه :

كيلو بطاطس

نصف كيلو لحم مفروم

بصلة كبيرة

صلصة طماطم

ملح وفلفل

جوزة الطيب





مكونات البشاميل:

4 ملاعق زبدة

3 ملاعق دقيق

نصف كيلو حليب

ملح وفلفل أسود

نصف ملعقة جوزة الطيب





طريقة عمل بطاطس بوريه :

ابشري البصل وضعيه على النار مع الزيت وشوحيه ثم ضيفي اللحم المفروم والبهارات واستمري في تقليبه ثم ضيفي ملعقتين صلصلة حتى تصبح اللحم حمراء اللون.





في وعاء على نار هادئة ضعي الزبدة ثم ضيفي الدقيق وقلبيه باستمرار، وبعد دقيقتين ضيفي الحليب مع التقليب المستمر، ثم ضيفي الملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب، مع استمرار التقليب وهو على النار حتى لا يصبح عجينا متماسكا، ويمكنك وضع الخليط في الخلاط الكهربائي ليصبح سائلًا وليس متماسكًا، واتركيه حتى يبرد.





اسلقي البطاطس ثم اهرسيها جيدًا وضعي نصفها في الطاجن ثم ضيفي اللحم المفروم ثم ضعي باقي البطاطس ثم ضيفي البشاميل، ورشي على سطحها جبن موتزاريلا وأدخليها الفرن لمدة ربع ساعة وقدميها.





2- طريقة عمل بطاطس بانيه :

مدة التحضير : 20 دقيقة

الكمية : تكفي لـ 3 أفراد





مكونات بطاطس بانيه :

نصف كيلو بطاطس

2 ملعقة دقيق

نصف كوب جبنة رومي مبشورة

2 بيضة

كوب بقمساط مطحون

كمون وفلفل أسود وملح

زيت للقلي

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

بقدونس مفروم





طريقة عمل بطاطس بانيه :

اسلقي البطاطس في ماء مغلي ثم اهرسيها ناعمًا

ضيفي عليها البهارات والبيكنج باودر وشكليها على هيئة أقراص أو أصابع كما ترغبين

ضعي البطاطس في البيض ثم اغمسيها في الدقيق والبقسماط واقليها في الزيت.





3- طريقة عمل بطاطس ودجز :

مدة التحضير : 20 دقيقة

الكمية: تكفي لـ3 أفراد ( يمكنك زيادة الكمية حسب العدد)





مكونات بطاطس ودجز :

نصف كيلو بطاطس مقطعة شرائح عريضة وسميكة

كوب دقيق

ملح وفلفل أسود

3 ملاعق كبيرة (45 جم) زيت

ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة ثوم بودرة

نصف ملعقة بصل بودر

نصف ملعقة صغيرة أُوريجانو

نصف ملعقة زعتر مجفف مطحون

نصف ملعقة صغيرة روزماري مطحون





طريقة عمل بطاطس ودجز :

قشري البطاطس وقطعيها شرائح سميكة وضعيها في وعاء مليء بالماء معملعقة ملح على النار، وارتكيها تغلي لمدة 5 دقائق فقط ثم صفيها جيدًا من الماء.

وفي وعاء آخر ضيفي البهارات وقلبيها جيدًا ثم ضيفي عليها شرائح البطاطس وقلبيها حتى تتشبع الشرائح بالتوابل

اغمسي كل شريحة بطاطس في الدقيق وقومي برصها في صينية مغطاة بورق فويل وادخليها الفرن 5 دقائق وقلبيها على الجانبين.





فوائد البطاطس:

- تحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم الذي يساعد في السيطرة على ضغط الدم.





- تحتوي البطاطس على مجموعة من الأحماض مثل حمض الفوليك، والنياسين، وحمض البانتوثينيك، والحامض الأميني التربتوفان.





- تسهل عملية الهضم وتخلص القولون من الانتفاخات.





- تعد مصدرا غنيًا بالفيتامينات والعناصر الغذائية حيث تحتوي على فيتامين ج ، ب6.





- غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من التجاعيد.



