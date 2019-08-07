بـ كاش مايوه ملون.. ليلي علوي تتألق على الشاطئ.. صورة

نشرت الفنانة ليلى علوي صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث شاركت جمهورها بأحدث إطلالة لها.



وتألقت ليلى علوي بإطلالة أنيقة على احد الشواطئ، مرتدية كاش مايوه بالألوان الصيفية الفاتحة المتداخلة مع بعضها البعض، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا على كتفيها.



واستغنت ليلى علوي عن وضع المكياج واكتفت بوضع أحمر شفاه باللون البني.



ونالت ليلى علوي إعجاب الكثير من متابعيها على حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقين: "مبتكبرش ابدًا" و"هتفضلي جميلة".

