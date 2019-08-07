المسماري: استهداف طائرة تركية على متنها أسلحة خطيرة داخل ليبيا

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم قائد الجيش الليبي ، أن قوات الجيش الليبي مستمرة في تطهير البلاد وحسم معركة القضاء على العناصر الإرهابية .



وأضاف خلال إلقاء كلمته فى مؤتمر صحفي الليلة ، ان الهدوء الأمني يسود البلاد ، مؤكدا أنه تم توفير كافة الامتداد لمنع حدوث أي تداعيات من قبل الجماعات الإرهابية .



وأوضح أنه تم ملاحظة هبوط طائراتين تركيتين واستهداف إحداهم كانت تحمل مواد عسكرية.



وأكد ان جماعة الإخوان الإرهابية وعلى رأسهم أمير قطر وأردوغان لهما علاقة بالطائرة التي كانت تحمل أسلحة معدات دفاع جوي في غاية الخطورة .



