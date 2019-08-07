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موجز البلد| كاف: الترجي بطل أفريقيا.. الأرصاد تكشف حالة طقس العيد.. والشناوي يقترب من ليفربول

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 10:54 م
صدى البلد
إمام رمضان
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.

كان من أبرز الأخبار على مدار اليوم، أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم " كاف " تتويج نادى الترجى التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا للموسم الكروى 2019 بعد الجلسة التى تم عقدها اليوم .

ونشر الموقع ايضًا.. قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه مع بداية الأسبوع القادم يوجد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ما بين درجة أو درجتين، منوها إلى أن درجة الحرارة لم تكن عالية ويكون الطقس مناسبا للخروج في عيد الاضحي إلى المتنزهات والشواطئ.

فيما نشر ايضًا.. دخل محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي دائرة اهتمام نادي ليفربول، قبل التوقيع مع أدريان حارس مرمى وست هام، في صفقة انتقال حر.

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