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رياضة

صلاح وديان لوفرين في صورة مثيرة للضحك خلال تدريبات ليفربول.. شاهد

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 11:08 م
صدى البلد
مصطفى كرم
يستعد النجم الدولي محمد صلاح مع فريقه ليفربول الإنجليزي لبداية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر محمد صلاح صورة له أثناء أداء الإحماءات البدنية مع فريق ليفربول سخر بها من صديقة وزميله فى الفريق ديان لوفرين . 

وظهر صلاح مع زملائه فى تمرين تليين عضلة القدم وظهر فى الصور خلف صلاح ديان لوفرين وهو ينظر لصلاح بطريقة مضحكة ولم يتمالك صلاح نفسه ما دعاه للضحك أثناء أداء التمارين . 

ويستعد صلاح مع فريقه ليفربول لبدء الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم الجمعة القادم بمواجهة فريق نورويتش في أولى جولاته بالدوري.
صلاح وديان لوفرين

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