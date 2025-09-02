قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هايد بارك للتطوير العقاري تبرم شراكة مع العدل جروب ستوديوز لتقديم عرض مسرحي غنائي عن أم كلثوم

هايد بارك تدعم الفن
هايد بارك تدعم الفن
أحمد عبد القوى

 أعلنت شركة هايد بارك للتطوير العقاري، خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الإثنين، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة العدل جروب ستوديوز لرعاية أول عرض مسرحي غنائي يجسد رحلة كوكب الشرق أم كلثوم، باستخدام أحدث التقنيات البصرية، وذلك احتفاءً بالذكرى الخمسين لرحيلها. وتعكس هذه الشراكة التزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية المتكاملة، التي تركز على دعم قطاعات محورية تشمل الثقافة والفنون، وذلك إيمانًا منها بأن التنمية الحقيقية لا تقتصر على بناء المجتمعات العمرانية فحسب، بل تمتد أيضا إلى إثراء المشهد الثقافي والفني الوطني.

وتجسيدًا لهذه الرؤية، تخطو هايد بارك للتطوير العقاري بخطى تتجاوز إثراء المشهد الثقافي المحلي لتسهم في تنشيط السياحة الثقافية لمصر وتأكيد ريادتها الفنية والتراثية عالميًا. ومن هذا المنطلق، يأتي العرض برؤية طموحة تتطلع إلى أن يُقدَّم مستقبلاً ليس فقط في القاهرة، بل أيضًا على مسارح مرموقة، ليكون تحية عالمية لإرث كوكب الشرق أم كلثوم، ويعزز مكانة مصر على خريطة السياحة الثقافية. ويُقدم العرض بدمج تقنيات متطورة من الذكاء الاصطناعي، ليمنح الحضور تجربة واقعية استثنائية. وتستعرض المسرحية الغنائية الاستثنائية أبرز محطات حياتها الفنية والشخصية، والشخصيات المؤثرة من موسيقيين وشعراء وكتاب شكلوا مسيرتها، إلى جانب مزيج متكامل من العروض الاستعراضية، الأزياء المبتكرة، والتصميم المسرحي الذي يضمن تجربة فنية فريدة وغير مسبوقة.

تعليقًا على ذلك، قال المهندس أمين سراج، العضو المنتدب لشركة هايد بارك للتطوير العقاري: " نفخر بأن نضع بصمتنا في هذا المشروع النادر الذي يعيد إحياء إرث كوكب الشرق أم كلثوم، ويقدمه للأجيال الجديدة بشكل يواكب التغيرات العصرية. تأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية هايد بارك للتطوير العقاري في قيادة جهود تمزج بين المشاريع العمرانية والإثراء الثقافي والفني، لتجسد مستوى الابتكار الذي نتمسك به كشركة. ونحن في مسيرة واضحة لإظهار الإرث الموسيقي والفني لمصر، من خلال عروض موسيقية مبتكرة تكسر المألوف." 

وأضاف: “نحن ممتنون لشركة العدل جروب ستوديوز لإتاحة هذه الفرصة الاستثنائية لنا للمشاركة كشركاء رئيسيين في هذا المشروع الرائد، الذي يمنحنا شرف المساهمة في إثراء المشهد الثقافي والفني في مصر. فهذه الشراكة تمثل نموذجًا ملهما للتعاون المثمر بين القطاع الخاص ورواد الإبداع الفني، حيث ندمج خبراتنا في مجال التطوير العمراني مع الرؤية الفنية الثرية لشركة العدل جروب ستوديوز في الإنتاج والإبداع. إن هذا التعاون البناء لا يقتصر على تعزيز مكانة مصر الثقافية والفنية على الصعيدين المحلي والدولي، بل يضيف أيضا قيمة حقيقية للمجتمع، ويجسد ريادة الشركة في دعم المشاريع التي تجمع بين الابتكار والتنمية الثقافية.”

وفي هذا السياق صرح الدكتور مدحت العدل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العدل جروب ستوديوز: "أم كلثوم ليست مجرد مطربة عظيمة، لكنها أيقونة خالدة تعبّر عن روح مصر والوطن العربي. من خلال المسرحية حاولنا أن نعيد الجمهور لزمنها وصوتها الفريد الذي ما زال يضيء وجدان الأجيال، وباستخدام التكنولوجيا الحديثة نأمل في جذب جمهور جديد من الشباب والنشء لصوت أم كلثوم. ويسعدني أن يقترن هذا العمل الفني بالشراكة مع القطاع الخاص متمثل في شركة هايد بارك للتطوير العقاري، في مبادرة تؤكد أن الثقافة والفن شريك أساسي في صناعة المستقبل وإحياء التراث." 

جدير بالذكر أن هايد بارك للتطوير العقاري قامت باستضافة ورعاية سلسلة من العروض الفنية المميزة خلال عام 2025، شملت عرضًا لإحياء تراث أم كلثوم على مسرح قصر النيل، وهو المسرح الذي شهد آخر حفلاتها، إلى جانب حفل استثنائي للفنانة هبة طوجي والموسيقار أسامة الرحباني، وحفل بنت شبرا لإحياء تراث الفنانة داليا، بالإضافة إلى حفل ضخم جمع نجم الوطن العربي حسين الجسمي والفنان أحمد سعد وفرقة ديسكو مصر. ويعكس ذلك استمرارية جهود الشركة في إثراء المشهد الثقافي وإبراز مكانة مصر كمنارة للفن، إلى جانب المساهمة في ترسيخ صورتها كوجهة استثمارية واعدة.

وتأسست شركة هايد بارك للتطوير العقاري عام 2007 تحت اسم داماك العقارية للتطوير ش.م.م، هايد بارك مملوكة بشكل مشترك من قبل مجموعة مرموقة من شركات ومؤسسات الاستثمار والتطوير المصرية، وهم بنك التعمير والإسكان بنسبة 36.9%، البنك الأهلي المصري NBE بنسبة 24%، الشركة القابضة للاستثمار والتنمية بنسبة 18.2%، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 20.88%، وشركة التعمير للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 0.02%.  ويبلغ رأس مال شركة هايد بارك العقارية للتطوير 1.84 مليار جنيه، وتمتلك 4 مشروعات كبرى وهي: هايد بارك القاهرة الجديدة بشرق القاهرة، ومشروعي تاوني وجاردن لايكس بمدينة السادس من أكتوبر، ومشروع سي شور بالساحل الشمالي، بالإضافة إلى الأراضي الجديدة التي تم البدء في الاستحواذ عليها خلال عام 2024 والمتمثلة في مشروع سينترال بالتجمع السادس و57 فدانًا بالسادس من أكتوبر.

هايد بارك عقار ام كلثوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

ترشيحاتنا

وسام أبو علي

المسمار في مأزق.. غضب في القلعة الحمراء بعد القرار المفاجئ من نجم الفريق والسبب وسام أبوعلي

فيفا يسلّط الضوء على أقوى مواجهات تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026

فيفا يسلّط الضوء على أقوى مواجهات تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026

الانتح.ار.. الصحة العالمية تؤكد إصابة اكثر من مليار شخص بأمراض نفسية| تفاصيل

الصحة العالمية تؤكد إصابة أكثر من مليار شخص بأمراض نفسية| تفاصيل

بالصور

ليلى زاهر تتألق في المشهد الأخير من حكاية «هند».. ورسالة قوية لكل ضحايا الخيانة |صور

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد