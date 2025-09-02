هايد بارك للتطوير العقاري تبرم شراكة مع العدل جروب ستوديوز لتقديم عرض مسرحي غنائي عن أم كلثوم

أعلنت شركة هايد بارك للتطوير العقاري، خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الإثنين، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة العدل جروب ستوديوز لرعاية أول عرض مسرحي غنائي يجسد رحلة كوكب الشرق أم كلثوم، باستخدام أحدث التقنيات البصرية، وذلك احتفاءً بالذكرى الخمسين لرحيلها. وتعكس هذه الشراكة التزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية المتكاملة، التي تركز على دعم قطاعات محورية تشمل الثقافة والفنون، وذلك إيمانًا منها بأن التنمية الحقيقية لا تقتصر على بناء المجتمعات العمرانية فحسب، بل تمتد أيضا إلى إثراء المشهد الثقافي والفني الوطني.

وتجسيدًا لهذه الرؤية، تخطو هايد بارك للتطوير العقاري بخطى تتجاوز إثراء المشهد الثقافي المحلي لتسهم في تنشيط السياحة الثقافية لمصر وتأكيد ريادتها الفنية والتراثية عالميًا. ومن هذا المنطلق، يأتي العرض برؤية طموحة تتطلع إلى أن يُقدَّم مستقبلاً ليس فقط في القاهرة، بل أيضًا على مسارح مرموقة، ليكون تحية عالمية لإرث كوكب الشرق أم كلثوم، ويعزز مكانة مصر على خريطة السياحة الثقافية. ويُقدم العرض بدمج تقنيات متطورة من الذكاء الاصطناعي، ليمنح الحضور تجربة واقعية استثنائية. وتستعرض المسرحية الغنائية الاستثنائية أبرز محطات حياتها الفنية والشخصية، والشخصيات المؤثرة من موسيقيين وشعراء وكتاب شكلوا مسيرتها، إلى جانب مزيج متكامل من العروض الاستعراضية، الأزياء المبتكرة، والتصميم المسرحي الذي يضمن تجربة فنية فريدة وغير مسبوقة.

تعليقًا على ذلك، قال المهندس أمين سراج، العضو المنتدب لشركة هايد بارك للتطوير العقاري: " نفخر بأن نضع بصمتنا في هذا المشروع النادر الذي يعيد إحياء إرث كوكب الشرق أم كلثوم، ويقدمه للأجيال الجديدة بشكل يواكب التغيرات العصرية. تأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية هايد بارك للتطوير العقاري في قيادة جهود تمزج بين المشاريع العمرانية والإثراء الثقافي والفني، لتجسد مستوى الابتكار الذي نتمسك به كشركة. ونحن في مسيرة واضحة لإظهار الإرث الموسيقي والفني لمصر، من خلال عروض موسيقية مبتكرة تكسر المألوف."

وأضاف: “نحن ممتنون لشركة العدل جروب ستوديوز لإتاحة هذه الفرصة الاستثنائية لنا للمشاركة كشركاء رئيسيين في هذا المشروع الرائد، الذي يمنحنا شرف المساهمة في إثراء المشهد الثقافي والفني في مصر. فهذه الشراكة تمثل نموذجًا ملهما للتعاون المثمر بين القطاع الخاص ورواد الإبداع الفني، حيث ندمج خبراتنا في مجال التطوير العمراني مع الرؤية الفنية الثرية لشركة العدل جروب ستوديوز في الإنتاج والإبداع. إن هذا التعاون البناء لا يقتصر على تعزيز مكانة مصر الثقافية والفنية على الصعيدين المحلي والدولي، بل يضيف أيضا قيمة حقيقية للمجتمع، ويجسد ريادة الشركة في دعم المشاريع التي تجمع بين الابتكار والتنمية الثقافية.”

وفي هذا السياق صرح الدكتور مدحت العدل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العدل جروب ستوديوز: "أم كلثوم ليست مجرد مطربة عظيمة، لكنها أيقونة خالدة تعبّر عن روح مصر والوطن العربي. من خلال المسرحية حاولنا أن نعيد الجمهور لزمنها وصوتها الفريد الذي ما زال يضيء وجدان الأجيال، وباستخدام التكنولوجيا الحديثة نأمل في جذب جمهور جديد من الشباب والنشء لصوت أم كلثوم. ويسعدني أن يقترن هذا العمل الفني بالشراكة مع القطاع الخاص متمثل في شركة هايد بارك للتطوير العقاري، في مبادرة تؤكد أن الثقافة والفن شريك أساسي في صناعة المستقبل وإحياء التراث."

جدير بالذكر أن هايد بارك للتطوير العقاري قامت باستضافة ورعاية سلسلة من العروض الفنية المميزة خلال عام 2025، شملت عرضًا لإحياء تراث أم كلثوم على مسرح قصر النيل، وهو المسرح الذي شهد آخر حفلاتها، إلى جانب حفل استثنائي للفنانة هبة طوجي والموسيقار أسامة الرحباني، وحفل بنت شبرا لإحياء تراث الفنانة داليا، بالإضافة إلى حفل ضخم جمع نجم الوطن العربي حسين الجسمي والفنان أحمد سعد وفرقة ديسكو مصر. ويعكس ذلك استمرارية جهود الشركة في إثراء المشهد الثقافي وإبراز مكانة مصر كمنارة للفن، إلى جانب المساهمة في ترسيخ صورتها كوجهة استثمارية واعدة.

وتأسست شركة هايد بارك للتطوير العقاري عام 2007 تحت اسم داماك العقارية للتطوير ش.م.م، هايد بارك مملوكة بشكل مشترك من قبل مجموعة مرموقة من شركات ومؤسسات الاستثمار والتطوير المصرية، وهم بنك التعمير والإسكان بنسبة 36.9%، البنك الأهلي المصري NBE بنسبة 24%، الشركة القابضة للاستثمار والتنمية بنسبة 18.2%، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 20.88%، وشركة التعمير للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 0.02%. ويبلغ رأس مال شركة هايد بارك العقارية للتطوير 1.84 مليار جنيه، وتمتلك 4 مشروعات كبرى وهي: هايد بارك القاهرة الجديدة بشرق القاهرة، ومشروعي تاوني وجاردن لايكس بمدينة السادس من أكتوبر، ومشروع سي شور بالساحل الشمالي، بالإضافة إلى الأراضي الجديدة التي تم البدء في الاستحواذ عليها خلال عام 2024 والمتمثلة في مشروع سينترال بالتجمع السادس و57 فدانًا بالسادس من أكتوبر.