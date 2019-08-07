سامسونج تطلق نسختين جديدتين من Galaxy Note 10.. تفاصيل وأسعار

أعلنت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية العملاقة للإلكترونيات إطلاق نسختين جديدتين للهاتف الذكي Galaxy Note 10، حملت إحداهما الاسم Note 10، والأخرى Note 10 Plus.



وحسب موقع "ذا فيرج"، طرحت "سامسونج" الهاتف Note 10 بأسعار تبدأ من 949 دولارًا، وهو يمتاز بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت.



أما النسخة Note 10 Plus فقد طُرحت بسعر يبدأ من 1099 دولارًا، وتتميز بذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت، لكن الشركة طرحت نسخة أخرى بذاكرة تخزين بسعة 512 جيجابايت، أغلى بمبلغ 100 دولار.



وفتحت الشركة الكورية الباب لتلقي طلبات الشراء اليوم، على أن يتم تسليم الأجهزة المباعة من الهاتفين الجديدين في 23 أغسطس.



وطرحت الشركة أيضًا هاتفًا ذكيًا من الجيل الخامس حمل اسم Note 10 5G، سيبدأ طرحه للبيع في 23 أغسطس عبر شركة Verizon حصريًا ولفترة محدودة.