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مرأة

طريقة عمل ممبار بوبس بأسهل الخطوات

الخميس 08/أغسطس/2019 - 12:31 ص
ممبار بوبس
ممبار بوبس
هاجر هانئ
ممبار بوبس من الأطباق الجانبية غير التقليدية التى يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك على مائدة الطعام بأقل المكونات وأسهل الخطوات، فنقدم لكم طريقة عمل ممبار بوبس من مطبخ الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا.


مقادير ممبار بوبس
ممبار 
2 كوب أرز 
بصل مبشور 
بقدونس 
كزبرة خضراء 
شبت 
نعناع 
فلفل قطع 
طماطم مبشورة 
3 ملعقة كبيرة صلصة 
ملح 
فلفل 
بهارات 
سمنة 
زيت للتحمير 

طريقة تحضير ممبار بوبس
يخلط الأرز مع كل المكونات ماعدا السمن والزيت 
يحشى الممبار بالأرز المخلوط بكل المكونات 
يجب ترك مسافات عند حشى الممبار لعمل شكل الكور أو البوبس ثم تقطع
يسلق الممبار في ماء مغلي
ثم يحمر في الزيت ويقدم بالهنا

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