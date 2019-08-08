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أبل تطرح بطاقتها الائتمانية للمستخدمين.. تفاصيل

الخميس 08/أغسطس/2019 - 02:12 ص
بطاقة ائتمان أبل
بطاقة ائتمان أبل الافتراضية
آية جمعة
طرحت شركة "آبل" Apple بالتعاون مع مجموعة "جولد ساكس" Goldman Sachs Group الثلاثاء الماضي، بطاقة ائتمان افتراضية، بهدف مساعدة الشركات المصنعة لهواتف "آيفون" iPhone على التنويع من مبيعات الأجهزة وأيضًا بناء الأعمال التجارية الجديدة لبنك وول ستريت، بحسب "رويترز".

ومن خلال البطاقة، تهدف آبل إلى جذب مالكي آيفون مقابل استرداد نقدي بقيمة 2٪ على المشتريات مع خدمة "أبل باي" Apple Pay، بدون رسوم وتطبيق لإدارة الأموال المالية ذات الصلة.

وبالنسبة إلى جولدمان، ستعمل البطاقة على تعزيز تركيز البنك على علامته التجارية المصرفية الاستهلاكية Marcus، والتي بدأت في عام 2015 حتى لاستخراج نتائج متقلبة من شركات مثل التجارة والخدمات المصرفية الاستثمارية.

وستقدم أبل خيارًا للحصول على بطاقة فعلية مصنوعة من التيتانيوم، ولكن بدون رقم مرئي، بدلًا من ذلك، يتم تخزين رقم البطاقة على شريحة آمنة داخل جهاز آيفون الخاص بالمستخدم، مما يؤدي إلى إنشاء أرقام افتراضية لعمليات الشراء عبر الإنترنت أو عبر الهاتف التي تتطلب رقمًا.

وقالت أبل إن معلومات الشراء سيتم تخزينها على جهاز آيفون الخاص بالمستخدم وأنه لا يمكنه رؤية البيانات. كما لن يُسمح لجولدمان باستخدام البيانات لأغراض التسويق، أو حتى لبيع منتجاتها الأخرى.

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