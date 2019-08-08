التعليم العالي : منح دراسية من جامعة العلوم والتكنولوجيا بميلانو لعام 2020

اعدت الدكتورة كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، تقريرًا حول المنح الدراسية المقدمة من جامعة العلوم والتكنولوجيا بميلانو Politecinco Di Milano للعام القادم 2020.





وأشار التقرير إلى أن الجامعة فتحت باب التقدم للتسجيل للحصول على العديد من المنح الدراسية لمهمات ما بعد الدكتوراه للعام المقبل 2020 في مختلف التخصصات العلمية ومنها (الطاقة– الميكانيكا – الجيولوجيا – معالجة المياه – تحليل البيانات والخرائط – التحليل الكيميائي).





جدير بالذكر أن آخر موعد لهذه المنح خلال شهر أغسطس الجاري، وللإطلاع على كافة الشروط والتقدم للمنح المختلفة، وكذا مواعيد انتهاء التقدم يرجى زيارة الموقع الإلكترونى التالي:





https://www.polimi.it/en/faculty-and-staff/calls-and-competitions/research-grants



