متفوقا على سواريز.. محمد صلاح أفضل مهاجمي ليفربول في القرن الـ 21

وضع تقرير إنجليزي، النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، على رأس قائمة أفضل مهاجمي الريدز في القرن الـ 21.
ونشر موقع "ليفربول دوت كوم" الإنجليزي، تقريرا وضع فيه النجم المصري محمد صلاح على رأس قائمة أفضل مهاجمي ليفربول خلال القرن الـ 21 متفوقا على لويس سواريز لاعب برشلونة الحالي.
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وأضاف الموقع، أن محمد صلاح نجح في تحقيق العديد من الإنجازات وضرب الأرقام القياسية مع ليفربول، حيث شارك مع الريدز في 105 مباراة خلال موسمين في جميع المسابقات سجل خلالهما 71 هدفا بمعدل 0.68 هدف في اللقاء الواحد، بالإضافة إلى قيادة الفريق بالتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وجاء الأوروجوياني لويس سواريز في المركز الثاني، حيث شارك مع الريد الريدز في 133 مباراة سجل خلالهما 82 هدفا بمعدل 0.62 هدف في المباراة الواحدة.
وحل روبي فاولر في المركز الثالث، حيث لعب مع الريدز 369 لقاءً في جميع المسابقات سجل خلالها 183 هدفا بمعدل 0.50 هدف في كل مباراة.
ونشر موقع "ليفربول دوت كوم" الإنجليزي، تقريرا وضع فيه النجم المصري محمد صلاح على رأس قائمة أفضل مهاجمي ليفربول خلال القرن الـ 21 متفوقا على لويس سواريز لاعب برشلونة الحالي.
إقرأ أيضا: شاهد محمد صلاح يتلاعب بنجوم مانشستر سيتي
وأضاف الموقع، أن محمد صلاح نجح في تحقيق العديد من الإنجازات وضرب الأرقام القياسية مع ليفربول، حيث شارك مع الريدز في 105 مباراة خلال موسمين في جميع المسابقات سجل خلالهما 71 هدفا بمعدل 0.68 هدف في اللقاء الواحد، بالإضافة إلى قيادة الفريق بالتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وجاء الأوروجوياني لويس سواريز في المركز الثاني، حيث شارك مع الريد الريدز في 133 مباراة سجل خلالهما 82 هدفا بمعدل 0.62 هدف في المباراة الواحدة.
وحل روبي فاولر في المركز الثالث، حيث لعب مع الريدز 369 لقاءً في جميع المسابقات سجل خلالها 183 هدفا بمعدل 0.50 هدف في كل مباراة.