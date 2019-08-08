ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

متفوقا على سواريز.. محمد صلاح أفضل مهاجمي ليفربول في القرن الـ 21

الخميس 08/أغسطس/2019 - 01:52 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد السعيد
وضع تقرير إنجليزي، النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، على رأس قائمة أفضل مهاجمي الريدز في القرن الـ 21.

ونشر موقع "ليفربول دوت كوم" الإنجليزي، تقريرا وضع فيه النجم المصري محمد صلاح على رأس قائمة أفضل مهاجمي ليفربول خلال القرن الـ 21 متفوقا على لويس سواريز لاعب برشلونة الحالي.

إقرأ أيضا: شاهد محمد صلاح يتلاعب بنجوم مانشستر سيتي

وأضاف الموقع، أن محمد صلاح نجح في تحقيق العديد من الإنجازات وضرب الأرقام القياسية مع ليفربول، حيث شارك مع الريدز في 105 مباراة خلال موسمين في جميع المسابقات سجل خلالهما 71 هدفا بمعدل 0.68 هدف في اللقاء الواحد، بالإضافة إلى قيادة الفريق بالتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء الأوروجوياني لويس سواريز في المركز الثاني، حيث شارك مع الريد الريدز في 133 مباراة سجل خلالهما 82 هدفا بمعدل 0.62 هدف في المباراة الواحدة.

وحل روبي فاولر في المركز الثالث، حيث لعب مع الريدز 369 لقاءً في جميع المسابقات سجل خلالها 183 هدفا بمعدل 0.50 هدف في كل مباراة.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

اسعار الدواجن اليوم الخميس 8 - 8 - 2019

بعد إطلالتها في حمام السباحة.. شاهد أبرز إطلالات طليقة على ربيع

تعرف على تخصصات البنات المطلوبة للالتحاق بـ أكاديمية الشرطة

بعد مطاردة مثيرة مع الأمن.. سقوط شرطيين مزيفين في الشروق

تبدأ من 1000 جنيه بعائد شهري يصل لـ 5 سنوات.. تعرف على مميزات شهادات الإدخار من بنك CIB

قمر صناعي إسرائيلي تجسسي.. الموساد يكشف أهداف عاموس 17

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل حفل الساحل الشمالي.. 20 إطلالة مثيرة للنجمة جينيفر لوبيز

بـ فستان قصير فسفوري.. نسرين أمين تتألق في إطلالة جديدة

بعد إطلالتها في حمام السباحة.. شاهد أبرز إطلالات طليقة على ربيع