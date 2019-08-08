متفوقا على سواريز.. محمد صلاح أفضل مهاجمي ليفربول في القرن الـ 21

وأضاف الموقع، أننجح في تحقيق العديد من الإنجازات وضرب الأرقام القياسية مع ليفربول، حيث شارك مع الريدز في 105 مباراة خلال موسمين في جميع المسابقات سجل خلالهما 71 هدفا بمعدل 0.68 هدف في اللقاء الواحد، بالإضافة إلى قيادة الفريق بالتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.وجاء الأوروجوياني لويس سواريز في المركز الثاني، حيث شارك مع الريد الريدز في 133 مباراة سجل خلالهما 82 هدفا بمعدل 0.62 هدف في المباراة الواحدة.وحل روبي فاولر في المركز الثالث، حيث لعب مع الريدز 369 لقاءً في جميع المسابقات سجل خلالها 183 هدفا بمعدل 0.50 هدف في كل مباراة.