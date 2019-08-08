خلال 24 ساعة.. ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادرته 5 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة، بالإضافة إلى 5 سفن بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وذكر المركز الإعلامي للهيئة - في بيان اليوم، الخميس - أن قطارين غادرا الميناء بحمولة إجمالية بلغت 2610 أطنان قمح، كما غادر 996 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 59 ألفًا و805 شاحنات بضائع عامة منها 18 سيارة نقل محملة بنحو 769 طن قمح؛ ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 54 ألفًا و902 طن، وفي مخازن القطاع الخاص 46 ألفًا و779 طنًا.



وأضاف المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 350 طن ألواح جبس، و3237 طن فوسفات، و3740 طن رمل، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 436 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة بلغ 305 حاويات مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1394 حاوية مكافئة.



وأوضح أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 1317 طن خشب، و8741 طن قمح، و6204 أطنان حديد، و7750 طن خردة، و22 ألفًا و128 طن ذرة و1799 طن ميثانول.‎