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مرأة

بـ تنورة قصيرة.. إليسا تصدم متابعيها بـ إطلالة جريئة

الخميس 08/أغسطس/2019 - 07:55 م
إليسا
إليسا
آية التيجي
نشرت المطربة إليسا صورا لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، بإطلالة غير متوقعة، وعلق جميع متابعيها وأبدوا غرابتها وعدم تناسقها.

وارتدت إليسا تنورة قصيرة سوداء، من تصميم مصمم الأزياء كريستيان كوان مع توب باللون الأسود الكب، وقد ارتدت عليه "شال" باللون الاحمر المخملي المزين بقشر السمكة.

وتركت إليسا شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة عشوائية، وهو ما تلاءم بشكل كبير مع إطلالتها، بالإضافة إلى أنها لم تتكلف في وضع المكياج، حيث اختارت إبراز جمال عينيه بالاى شادوا، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

وأكملت إليسا إطلالتها بارتداء الاكسسوارات، حيث تزينت ببعض الأساور بيديها باللون الذهبي، مع خاتم باللون الفضي.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
إليسا إليسا
إليسا إليسا
إليسا إليسا
إليسا إليسا
إليسا إليسا
إليسا إليسا
إليسا إليسا
إليسا إليسا
إليسا إليسا

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