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اقتصاد

لماذا سجل الذهب أعلى مستوى له منذ 6 سنوات وإلى أين يتجه؟ محمد زيدان يجيب

الخميس 08/أغسطس/2019 - 09:33 م
الذهب
الذهب
محمد صبيح
حققت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية خلال تداولات الأسبوع لتقفز من مستويات 1400 دولار إلى 1500، مسجلا المعدن الأصفر أعلى مستوياته منذ 6 سنوات وسط مخاوف عالمية من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

محمد زيدان كبير محللي الأسواق لدى ثينك ماركتس الشرق الأوسط، كشف في تصريح لـ صدى البلد، عن 3 أسباب وراء صعود الذهب إلى مستويات قياسية جديدة وسط توقعات بتسجيل المزيد من الارتفاعات على المستوى طويل الاجل.

وأرجع زيدان ارتفاعات الذهب إلى بدء البنوك المركزية دورة جديدة م السياسات التحفيزية وخفض أسعار الفائدة وهو ما يعزز من هروب السيولة نحو الذهب بالإضافة إلى الاضطرابات التجارية بين الولايات المتحدة الأمركية والصين والتي تلعب دورا رئيسيا في اتجاهات أسعار الذهب.

وأشار إلى عوائد السندات عالميا بعد اتجاه رؤوس الأموال لها وتحول 15 تريليون دولار من السندات إلى عوائد سالبة بالإضافة إلى ضعف الدولار لتتجه تلك الأموال نحو الذهب للتحوط.

وأكد زيدان لـ صدى البلد، أن الاتجاه العام للذهب صاعد مستهدفا مستويات 1550 دولارا - 1555 دولارا بنهاية العام، إلا أنه بعد الارتفاعات القوية من مستويات 1400 دولار قرب مستوى 1500 دولار في أقل من أسبوع، قد تتحقق بعض الموجات التصحيحية قصيرة الآجل إذا لم يتجاوز الذهب مستويات 1510 دولارات خلال تداولات الأسبوع المقبل.

وأشار محمد زيدان، إلى أن سيناريو الهبوط مؤقت وقصير الآجل لتكوين مراكز شراء جديدة يواصل الذهب بعدها اتجاهه الصاعد على الآجل الطويل لافتا إلى أن المخالطر كلها تتوقف على خطة ترامب ومواقفه اتجاه الصين وتغريداته التي تحدد مسار المعدن الأصفر.

وصعدت أسعار الذهب 1 بالمائة أمس الأربعاء، إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أعوام، في ظل غياب أي مؤشر على تراجع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، مما حفز إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن.

وارتفعت أسعار الذهب عند الساعة 07:18 (بتوقيت جرينتش) في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1490.57 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ أبريل عام 2013.

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