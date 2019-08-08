اخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 8 - 8 - 2019

نشر "صدى البلد" اليوم، الخميس، 8 - 8 - 2019، عددًا من الأخبار المهمة المتعلقة بنادي الزمالك، أبرزها :خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حصة تأهيل قوية للاعبين في بداية المران المقام حاليًا بملعب النادي، حيث بدأ التأهيل بالركض الخفيف حول الملعب لمدة 10 دقائق ، واعقبت ذلك فقرة تخطي وقفز حواجز قصيرة تصحبها تمريرات بالكرة.قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة طارق يحيى المدير الفني، خوض لقاء ودي يوم السبت المقبل أمام فريق 6 أكتوبر .قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة طارق يحيى المدير الفني، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات الأحد المقبل الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.أنقذ نظام الإستبدال نادى الزمالك من ورطة قيد اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا فى القائمة المحلية خلال فترة الإنتقالات الصيفية التي تنتهي يوم 29 أغسطس الجاري.أرسل نادي الزمالك ملفا كاملا للاتحاد المصري لكرة القدم للرد على شكوى نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي والخاصة باللاعب محمود عبد المنعم "كهربا"، تمهيدًا لإرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".تعرض رئيس نادي الزمالك السابق ممدوح عباس للسقوط في مصعد منزله اليوم الخميس بعد تعرضه إلى حالة من الإغماء.توفيت اليوم الخميس والدة سمير جودة المدرب العام الحالي لفريق كرة السلة بنادى الزمالك بعد صراع مع المرض.كشف طارق يحيى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن تأجيل مباراة ديكاداها الصومالي في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا لتقام الجمعة 16 أغسطس الجاري بدلا من الاحد المقبل في صالح الفريق.