اخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 8 - 8 - 2019

نشر "صدى البلد" اليوم، الخميس، 8 - 8 - 2019، عددًا من الأخبار المهمة المتعلقة بنادي الزمالك، أبرزها :
حصة تأهيل قوية للاعبي الزمالك خلال مران اليوم
خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حصة تأهيل قوية للاعبين في بداية المران المقام حاليًا بملعب النادي، حيث بدأ التأهيل بالركض الخفيف حول الملعب لمدة 10 دقائق ، واعقبت ذلك فقرة تخطي وقفز حواجز قصيرة تصحبها تمريرات بالكرة.
الزمالك يواجه 6 أكتوبر وديا السبت المقبل
قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة طارق يحيى المدير الفني، خوض لقاء ودي يوم السبت المقبل أمام فريق 6 أكتوبر .
الزمالك راحة من التدريبات أول أيام عيد الأضحى المبارك
قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة طارق يحيى المدير الفني، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات الأحد المقبل الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.
اتحاد الكرة ينقذ الزمالك من ورطة قيد كهربا فى الدوري الممتاز بهذا الإجراء
أنقذ نظام الإستبدال نادى الزمالك من ورطة قيد اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا فى القائمة المحلية خلال فترة الإنتقالات الصيفية التي تنتهي يوم 29 أغسطس الجاري.
الزمالك يقدم ملفًا كاملًا بأزمة محمود كهربا لـ اتحاد الكرة
أرسل نادي الزمالك ملفا كاملا للاتحاد المصري لكرة القدم للرد على شكوى نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي والخاصة باللاعب محمود عبد المنعم "كهربا"، تمهيدًا لإرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
رئيس الزمالك السابق يتعرض للسقوط والإغماء بمصعد المنزل.. تفاصيل
تعرض رئيس نادي الزمالك السابق ممدوح عباس للسقوط في مصعد منزله اليوم الخميس بعد تعرضه إلى حالة من الإغماء.
وفاة والدة سمير جودة مدرب سلة الزمالك.. والجنازة في بورسعيد
توفيت اليوم الخميس والدة سمير جودة المدرب العام الحالي لفريق كرة السلة بنادى الزمالك بعد صراع مع المرض.
أول تعليق من الزمالك بعد تأجيل مباراة ديكاداها فى دورى أبطال إفريقيا
كشف طارق يحيى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن تأجيل مباراة ديكاداها الصومالي في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا لتقام الجمعة 16 أغسطس الجاري بدلا من الاحد المقبل في صالح الفريق.
حصة تأهيل قوية للاعبي الزمالك خلال مران اليوم
خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حصة تأهيل قوية للاعبين في بداية المران المقام حاليًا بملعب النادي، حيث بدأ التأهيل بالركض الخفيف حول الملعب لمدة 10 دقائق ، واعقبت ذلك فقرة تخطي وقفز حواجز قصيرة تصحبها تمريرات بالكرة.
الزمالك يواجه 6 أكتوبر وديا السبت المقبل
قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة طارق يحيى المدير الفني، خوض لقاء ودي يوم السبت المقبل أمام فريق 6 أكتوبر .
الزمالك راحة من التدريبات أول أيام عيد الأضحى المبارك
قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة طارق يحيى المدير الفني، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات الأحد المقبل الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.
اتحاد الكرة ينقذ الزمالك من ورطة قيد كهربا فى الدوري الممتاز بهذا الإجراء
أنقذ نظام الإستبدال نادى الزمالك من ورطة قيد اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا فى القائمة المحلية خلال فترة الإنتقالات الصيفية التي تنتهي يوم 29 أغسطس الجاري.
الزمالك يقدم ملفًا كاملًا بأزمة محمود كهربا لـ اتحاد الكرة
أرسل نادي الزمالك ملفا كاملا للاتحاد المصري لكرة القدم للرد على شكوى نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي والخاصة باللاعب محمود عبد المنعم "كهربا"، تمهيدًا لإرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
رئيس الزمالك السابق يتعرض للسقوط والإغماء بمصعد المنزل.. تفاصيل
تعرض رئيس نادي الزمالك السابق ممدوح عباس للسقوط في مصعد منزله اليوم الخميس بعد تعرضه إلى حالة من الإغماء.
وفاة والدة سمير جودة مدرب سلة الزمالك.. والجنازة في بورسعيد
توفيت اليوم الخميس والدة سمير جودة المدرب العام الحالي لفريق كرة السلة بنادى الزمالك بعد صراع مع المرض.
أول تعليق من الزمالك بعد تأجيل مباراة ديكاداها فى دورى أبطال إفريقيا
كشف طارق يحيى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن تأجيل مباراة ديكاداها الصومالي في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا لتقام الجمعة 16 أغسطس الجاري بدلا من الاحد المقبل في صالح الفريق.