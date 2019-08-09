صدمة ساني تحول أنظار بايرن ميونخ إلى الدوري الإيطالي

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الخميس، أن نادي بايرن ميونخ طلب معلومات عن أحد نجوم إنتر ميلان في الميركاتو الصيفي.



ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن بايرن طلب معلومات عن إيفان بيريسيتش تحسبًا لتقديم عرض لاستعارة الجناح الكرواتي خلال الأيام المقبلة.



وأشار إلى أنه حتى الآن لا توجد اتصالات متقدمة بين الناديين بشأن الصفقة، ولكن من غير المحتمل أن يوافق إنتر ميلان على رحيل بيريسيتش معارًا.



وأوضح الموقع أنه لا يوجد مكان لبيريسيتش "30 عاما" في خطة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، والذي ينوي الاعتماد على طريقة 3-5-2 في الموسم الجديد.



يذكر أن بايرن ميونخ وجه أنظاره صوب بيريسيتش بعد إصابة الألماني ليروي ساني، نجم مانشستر سيتي، بقطع في الرباط الصليبي وتأكد عدم انتقاله إلى قلعة البافاري.