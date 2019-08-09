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تعليم

تنسيق الجامعات: 51 ألف طالب يسجلون في تقليل الاغتراب

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:30 ص
صدى البلد
نهلة الشربيني
أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق، صباح اليوم الجمعة أن 51 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا حتى الآن رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب.

وأضاف "عطا"، فى بيان اليوم، أن الموقع مستمر في استقبال رغبات التحويلات حتى يوم الثلاثاء الموافق 20/8/2019، مشددًا على أن التحويلات في حدود النسبة المقررة 10%، مشيرًا إلى أن التحويلات ستكون عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة في هذا الشأن، وهي "التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، مؤكدًا أنه لا توجد تحويلات ورقية، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط.

وأشار إلى أنه بالنسبة للكليات التي يشترط فيها اجتياز القدرات، فلا بد من استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطلاب في شهادة الثانوية العامة.

وفيما يخص التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، أكد "عطا"، أنه "يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الإلكتروني إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر، بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع، ولا توجد تحويلات ورقية".

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