مهاب سعيد أفضل لاعب في مباراة مصر وتايوان بكأس العالم لكرة اليد

توج مهاب سعيد لاعب منتخب مصر للناشئين لكرة اليد، بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت منتخبنا الوطني بمنافسه تايوان في دور المجموعات في بطولة العالم التى تستضيفها مقدونيا.



وكان منتخب مصر حقق الفوز في أول لقاءاته على السويد بنتيجة 32 / 29 الثلاثاء وخسر اللقاء الثاني أمام فرنسا يوم الأربعاء الماضي بنتيجة 28/24 وحقق اليوم فوزا على منافسة تايوان بنتيجة 36- 24 .



ويقع منتخب ناشئي اليد ضمن المجموعة الثانية التى تضم فرنسا والسويد والمجر وكندا وتايوان.



ويخوض منتخب مصر لكرة اليد 2000 مباراة قوية أمام كندا غدا السبت في الثامنة والنصف ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مقدونيا.



وتضم قائمة منتخب مصر اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.